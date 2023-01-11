Росіяни з артилерії обстріляли Дніпропетровщину: поранено одну людину

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його даними, російські окупаційні війська з важкої артилерії обстріляли Марганець у Нікопольському районі.

Унаслідок злочинних дій росіян поранення отримав 26-річний чоловік. Його шпиталізували і готують до операції.

Також внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватні будинки. Інші деталі обстрілу ще встановлюються.

Варто зауважити, що у ніч на 11 січня російські військові завдали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області. За даними ОВА, туди влучило понад 20 ворожих снарядів. Попередньо, постраждалих немає. Втім, в одній з громад наслідки атаки досі з’ясовуються.