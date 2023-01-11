російсько-українська війна
14:21 Українські прикордонники отримали понад 100 генераторів від Норвегії
14:11 Київський паспортний сервіс «Документ» розкритикували за сексизм у TikTok: деталі
13:57 Росіяни з артилерії обстріляли Дніпропетровщину: поранено одну людину
13:49 Донеччина: за добу російські війська здійснили 17 атак, є поранені
13:33 Український та російська омбудсмени домовились про обмін 40 полонених – Sky News
13:32 Marvel випустила новий трейлер «Людина-мураха та Оса: Квантоманія»
13:30 Переможці «Золотого глобуса»-2023: хто отримав нагороди
13:13 На Житомирщині викрили прислужника УПЦ МП, який закликав захопити Київ
12:09 Росіяни обстріляли дитячу лікарню у Херсоні
11:54 У Парижі невідомий влаштував різанину на вокзалі
11:50 Для передплатників Netflix вийшла гра про Черепашок-ніндзя «TMNT: Shredder’s Revenge» на мобільних пристроях
11:24 Канада придбає у США системи NASAMS для надання Україні – Міноборони
11:07 Внаслідок значного подорожчання цибулі на Філіппінах, її завозять контрабандою: вартує майже втричі дорожче за курку
10:40 ВООЗ планує вирішити, чи є COVID-19 все ще глобальною надзвичайною ситуацією
10:11 Вночі окупанти випустили понад 40 реактивних снарядів по Миколаївщині: постраждалих немає
09:58 За добу росіяни 63 рази обстріляли Херсонщину: поранено 5 осіб
09:51 СБУ проводить контррозвідувальні заходи в урядовому кварталі Києва
09:40 «Здивований такою знахідкою»: Байден зреагував на виявлені в його колишньому офісі таємні документи
09:25 Харківщина: 10 січня ворог обстріляв понад 20 населених пунктів області
08:55 Український та російська омбудсмени провели перемовини у Туреччині
08:25 10 січня РФ завдала 33 удари по прикордонню Сумщини
08:22 За добу росіяни вбили одного мирного жителя Донеччини
08:16 Дніпропетровщина: росіяни завдали удару по Нікопольському району, «прилетіло» понад 20 снарядів
07:39 11 січня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:16 Без опадів, місцями до -9 градусів: прогноз погоди на 11 січня
00:59 У Великій Британії надійшли у продаж мемуари принца Гаррі з детальним описом «королівського розколу»

10 січня

23:54 СБУ викрила понад 600 російських агентів та шпигунів з початку повномасштабної війни

Росіяни з артилерії обстріляли Дніпропетровщину: поранено одну людину

Сьогодні вдень російські окупанти укотре обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Поранено одну людину.

Середа, 11 січня 2023, 13:57
Підтримати

Фото: facebook.com/Valentyn.Reznichenko

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його даними, російські окупаційні війська з важкої артилерії обстріляли Марганець у Нікопольському районі.

Унаслідок злочинних дій росіян поранення отримав 26-річний чоловік. Його шпиталізували і готують до операції.

Також внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватні будинки. Інші деталі обстрілу ще встановлюються.

Варто зауважити, що у ніч на 11 січня російські військові завдали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області. За даними ОВА, туди влучило понад 20 ворожих снарядів. Попередньо, постраждалих немає. Втім, в одній з громад наслідки атаки досі з’ясовуються.

Теги: Валентин Резніченко, Дніпропетровська область, злочини росіян, обстріли міст

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook