Росіяни з артилерії обстріляли Дніпропетровщину: поранено одну людину

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його даними, російські окупаційні війська з важкої артилерії обстріляли Марганець у Нікопольському районі.
Унаслідок злочинних дій росіян поранення отримав 26-річний чоловік. Його шпиталізували і готують до операції.
Також внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватні будинки. Інші деталі обстрілу ще встановлюються.
Варто зауважити, що у ніч на 11 січня російські військові завдали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області. За даними ОВА, туди влучило понад 20 ворожих снарядів. Попередньо, постраждалих немає. Втім, в одній з громад наслідки атаки досі з’ясовуються.
- 10 січня під час обстрілу Херсона російські окупаційні війська поцілили у Херсонську обласну дитячу клінічну лікарню.