Вночі російські армійці здійснили обстріл Криворізького району Дніпропетровської області. Під артилерійським обстрілом опинились Мар'янське та Велика Костромка.

Про це у Facebook повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За його інформацією, пізно увечері окупанти відкрили вогонь по селі Мар’янське, поблизу межі з Херсонською областю.

Ніхто з людей не постраждав, однак ворожий снаряд упав у полі та пошкодив лінію електропередач. Як наслідок – село частково залишилось без електроенергії. За словами Лукашука, сьогодні електропостачання буде відновлене.

Також внаслідок обстрілу загорівся сухостій. Пожежу оперативно погасили рятувальники.

Уночі окупанти також здійснили обстріл Великої Костромки. Снаряди влучили у житлові будинки, однак ніхто з мешканців не постраждав.

Підтвердив обстріли регіону і голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Він наголосив, що росіяни завдали ударів з артилерії.