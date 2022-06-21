Про це у Facebook повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
За його інформацією, пізно увечері окупанти відкрили вогонь по селі Мар’янське, поблизу межі з Херсонською областю.
Ніхто з людей не постраждав, однак ворожий снаряд упав у полі та пошкодив лінію електропередач. Як наслідок – село частково залишилось без електроенергії. За словами Лукашука, сьогодні електропостачання буде відновлене.
Також внаслідок обстрілу загорівся сухостій. Пожежу оперативно погасили рятувальники.
Уночі окупанти також здійснили обстріл Великої Костромки. Снаряди влучили у житлові будинки, однак ніхто з мешканців не постраждав.
Підтвердив обстріли регіону і голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Він наголосив, що росіяни завдали ударів з артилерії.
- Нагадаємо, напередодні, 20 червня російські війська протягом трьох годин запустили по півдню України 14 ракет. Намагались обстріляти одразу декілька районів.