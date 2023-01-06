6 січня російські окупанти обстріляли з артилерії Курахове на Донеччині. Є влучання у житлові будинки та лікарню, не обійшлось без постраждалих.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його даними, російські армійці обстріляли центр Курахового. Ворожі снаряди поцілили у дві багатоповерхівки та один приватний будинок.

Окрім цього, пошкоджено відділення місцевої лікарні. Тут, додав Кириленко, за попередньою інформацією, поранення отримала одна людина

“Курахове вже далеко не вперше зазнає такого удару. І, на жаль, можна бути впевненим, що не востаннє. Залишатися в місті — небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно!”, – закликав Кириленко.