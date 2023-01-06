Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його даними, російські армійці обстріляли центр Курахового. Ворожі снаряди поцілили у дві багатоповерхівки та один приватний будинок.

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Окрім цього, пошкоджено відділення місцевої лікарні. Тут, додав Кириленко, за попередньою інформацією, поранення отримала одна людина

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

“Курахове вже далеко не вперше зазнає такого удару. І, на жаль, можна бути впевненим, що не востаннє. Залишатися в місті — небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно!”, – закликав Кириленко.