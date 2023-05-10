Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
За його словами, внаслідок цього обстрілу загинув цивільний чоловік. Синєгубов висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
Також згідно з попередніми даними, під завалами ще може перебувати одна жінка. На місці працюють усі екстрені служби.
Крім того, минулої доби російські окупанти обстрілювали міста і села Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів області.
Окупанти завдали ракетного удару по місту Куп’янськ. Попередньо, ракетами Іскандер. На місці пошкоджено будівлі цивільного підприємства та 5 приватних житлових будинків.
Поранення зазнали 3 людей: “Жінка 57-років отримала легкі ушкодження, стан 59-річної жінки та 46-річного чоловіка медики оцінюють як середньої тяжкості”, йдеться в повідомленні голови ОВА,
Крім того, у селі Петропавлівка пошкоджено приватний житловий будинок, гараж, господарчі споруди. Там сталася пожежа.
Внаслідок обстрілу села Чернещина Ізюмського району пошкоджено 2 житлові будинки та господарчі споруди. Водночас у селі Гатище Чугуївського району ворог пошкодив щонайменше 2 приватні житлові будинки, сталася пожежа.
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