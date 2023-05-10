Вдень 10 травня російські війська завдали удару по території Вовчанська Харківської області. На місці загинув чоловік.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, внаслідок цього обстрілу загинув цивільний чоловік. Синєгубов висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Також згідно з попередніми даними, під завалами ще може перебувати одна жінка. На місці працюють усі екстрені служби.

Крім того, минулої доби російські окупанти обстрілювали міста і села Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів області.

Окупанти завдали ракетного удару по місту Куп’янськ. Попередньо, ракетами Іскандер. На місці пошкоджено будівлі цивільного підприємства та 5 приватних житлових будинків.

Поранення зазнали 3 людей: “Жінка 57-років отримала легкі ушкодження, стан 59-річної жінки та 46-річного чоловіка медики оцінюють як середньої тяжкості”, йдеться в повідомленні голови ОВА,

Крім того, у селі Петропавлівка пошкоджено приватний житловий будинок, гараж, господарчі споруди. Там сталася пожежа.

Внаслідок обстрілу села Чернещина Ізюмського району пошкоджено 2 житлові будинки та господарчі споруди. Водночас у селі Гатище Чугуївського району ворог пошкодив щонайменше 2 приватні житлові будинки, сталася пожежа.