Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
“Ворог продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та мирних мешканцях Харківщини”, зазначив він у своєму дописі.
За його словами, близько 9:20 росіяни з артилерії обстріляли село Липці Харківського району. Там зафіксовано влучання у житлову забудову.
Зараз на місці вже працюють екстрені служби. Водночас інформація щодо потерпілих встановлюється.
Нагадаємо, що внаслідок ворожих обстрілів Харківської області у Чугуївському та Куп’янському районах є пошкодження приватних житлових будинків, підприємства з виробництва олії та пожежно-рятувальної частини.
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