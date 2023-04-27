Вранці 27 квітня російські військові завдали удару по житловій забудові у селі Липці Харківського району.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

“Ворог продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та мирних мешканцях Харківщини”, зазначив він у своєму дописі.

За його словами, близько 9:20 росіяни з артилерії обстріляли село Липці Харківського району. Там зафіксовано влучання у житлову забудову.

Зараз на місці вже працюють екстрені служби. Водночас інформація щодо потерпілих встановлюється.

Нагадаємо, що внаслідок ворожих обстрілів Харківської області у Чугуївському та Куп’янському районах є пошкодження приватних житлових будинків, підприємства з виробництва олії та пожежно-рятувальної частини.