Про це інформує пресслужба ГУР МО в Telegram.
З допомогою фальшивого відео з обличчям Шмигаля російські спецслужби спробували зв’язатися з одним із засновників компанії Baykar defence, яка виробляє безпілотники Байрактар, Халюком Байрактаром.
Але замість очікуваної розмови з представником турецької компанії, росіяни поспілкувалися з не менш фейковим “секретарем компанії Baykar”.
Спеціалісти ГУР МО відзначили низький рівень підготовки російських оперативників, які кількаразово викрили себе під час розмови. Зокрема, через незнання правильної вимови сталого вислову “бабине літо”, яке вони вимовляли як російське “бабьє лєто”.
Метою дій росіян була спроба дискредитації співробітництва між Україною та Туреччиною. У кінці розмови російським оперативникам було повідомлено, що їх викрито, і вони будуть притягнуті до відповідальності.
Головне управління розвідки опублікувало уривок розмови з так званим “прем’єр-міністром Шмигалем”, де останній, голосом, не схожим на оригінал, намагався перекласти “бабье лєто” на англійську мову. Представник ГУР пообіцяв, що зараз підійде пан Халюк, а потім повідомив:
“У мене для вас є одна дуже добра новина. Вас викрито, і невдовзі вас покарають. Ми знайдемо вас будь-де, ваша спроба провалилася”. На запитання окупанта “Де? Коли точно?” представник української спецслужби відповів: “До скорої зустрічі у в’язниці!”.
- Три турецькі безпілотники Bayraktar TB2, які компанія Baykar Makina безплатно передала українській стороні за зібрані кошти у межах проєкту “Народний Байрактар” Сергія Притули та блогера Ігоря Лачена, вже в Україні.
- У період з 31 серпня по 2 вересня двом безпілотникам Bayraktar ТВ-2 вдалось знищити російську військову техніку на суму близько 26,5 млн доларів.
- Генеральний директор Baykar Makina Халук Байрактар заявив, що для їхньої компанії гроші та матеріальні ресурси не є пріоритетом, тому вона не буде продавати Росії свої безпілотні літальні апарати під час повномасштабної війни проти України.