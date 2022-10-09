Головне управління розвідки при Міністерстві оборони зірвало провокацію російських пранкерів проти генерального директора компанії Baykar Defence Халюка Байрактара. З допомогою технології deepfake російські спецслужби намагалися поговорити від імені мовбито прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, але їм це не вдалося.

Про це інформує пресслужба ГУР МО в Telegram.

З допомогою фальшивого відео з обличчям Шмигаля російські спецслужби спробували зв’язатися з одним із засновників компанії Baykar defence, яка виробляє безпілотники Байрактар, Халюком Байрактаром.

Але замість очікуваної розмови з представником турецької компанії, росіяни поспілкувалися з не менш фейковим “секретарем компанії Baykar”.

Спеціалісти ГУР МО відзначили низький рівень підготовки російських оперативників, які кількаразово викрили себе під час розмови. Зокрема, через незнання правильної вимови сталого вислову “бабине літо”, яке вони вимовляли як російське “бабьє лєто”.

Метою дій росіян була спроба дискредитації співробітництва між Україною та Туреччиною. У кінці розмови російським оперативникам було повідомлено, що їх викрито, і вони будуть притягнуті до відповідальності.

Головне управління розвідки опублікувало уривок розмови з так званим “прем’єр-міністром Шмигалем”, де останній, голосом, не схожим на оригінал, намагався перекласти “бабье лєто” на англійську мову. Представник ГУР пообіцяв, що зараз підійде пан Халюк, а потім повідомив:

“У мене для вас є одна дуже добра новина. Вас викрито, і невдовзі вас покарають. Ми знайдемо вас будь-де, ваша спроба провалилася”. На запитання окупанта “Де? Коли точно?” представник української спецслужби відповів: “До скорої зустрічі у в’язниці!”.