Російські окупанти завдали масованих обстрілів по Дніпропетровській області. Після вчорашніх ракетних ударів по Дніпру, російські армійці, під ранок 16 липня, обстріляли ще й декілька районів області, завдавши значних руйнувань.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його даними, сьогодні вранці росіяни з “Градів” обстріляли житлові квартали міста Нікополь.

Внаслідок обстрілу пошкоджено 12 п’ятиповерхівок, школа та місцеве ПТУ.

За попередніми даними, під завалами зруйнованих квартир знаходяться двоє осіб. нам місці вже працюють рятувальник, які розбирають завали та шукають людей.

Також відомо, що поранення отримала одна жінка: її ушпиталили.

Окрім цього, під ворожими обстрілами опинились Зеленодолська, Апостолівська та Широківська громади, що у Криворізькому районі.

У н. п. Шестірня внаслідок обстрілу пошкоджено будинок, зайнялась пожежа на приватному подвір’ї. Обійшлось без постраждалих.

Щодо вчорашнього вечірнього обстрілу Дніпра, то, за даними Резніченка, рятувальники погасили пожежу, яка виникла на одному з промислових підприємств внаслідок влучання ракети. Ще одну пожежу досі приборкують.

За уточненими даними, жертвами вчорашнього обстрілу стало троє мирних мешканців, ще 16 осіб отримали поранення.