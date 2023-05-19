Джерело: Сухопутні війська України.
Російські окупаційні війська з’єднали острів Джарилгач з окупованою материковою частиною Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне, засипавши переправу до острова піском.
Зазначається, що ворог це зробив з метою більш інтенсивного використання природоохоронної території національного парку для військових потреб. Зокрема, росіяни облаштували на острові військовий полігон.
Як пояснили військові, війська РФ продовжують зазнавати великих втрат на полі бою. Тому, чого противник продовжує обладнувати цивільні навчальні заклади тимчасово окупованих територій під медичні установи.
- Станом на сьогодні російські війська використовують проти Збройних сил України та цивільних 25-30 тисяч снарядів різного калібру на день.
- Після того, як президент України Володимир Зеленський здійснив тур західними столицями, мільярди доларів нової військової підтримки стали ознакою того, що європейські уряди нарешті почали працювати, щоб забезпечити стійку підтримку тривалої війни.