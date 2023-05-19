Окупанти з’єднали острів Джарилгач з тимчасово захопленою ними території Херсонщини задля цілей власного війська.

Джерело: Сухопутні війська України.

Російські окупаційні війська з’єднали острів Джарилгач з окупованою материковою частиною Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне, засипавши переправу до острова піском.

Зазначається, що ворог це зробив з метою більш інтенсивного використання природоохоронної території національного парку для військових потреб. Зокрема, росіяни облаштували на острові військовий полігон.

Як пояснили військові, війська РФ продовжують зазнавати великих втрат на полі бою. Тому, чого противник продовжує обладнувати цивільні навчальні заклади тимчасово окупованих територій під медичні установи.