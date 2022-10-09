Про це повідомляє Оперативне командування “Північ”.
Так, з 12:10 до 12:15 спостерігачі зафіксували 3 приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в районі населеного пункту Середина-Буда, йдеться у повідомленні.
З 14:35 до 14:55 повідомили про ще 5 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі Бачівська.
У пресслужбі наголосили, що втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
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