Про це повідомляє Оперативне командування “Північ”.

Так, з 12:10 до 12:15 спостерігачі зафіксували 3 приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в районі населеного пункту Середина-Буда, йдеться у повідомленні.

З 14:35 до 14:55 повідомили про ще 5 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі Бачівська.

У пресслужбі наголосили, що втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Раніше повідомляли, що у Сумській області на російській міні підірвалося авто. Інцидент з машиною “Укртелекому” трапився в Охтирському районі.