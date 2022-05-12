Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За його словами, минула доба в Харкові була порівняно тихою, ворог не завдавав ударів по самому місту. Однак від обстрілів потерпають населені пункти області.

Внаслідок цього одна людина загинула, а троє отримали поранення.