Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
За його словами, минула доба в Харкові була порівняно тихою, ворог не завдавав ударів по самому місту. Однак від обстрілів потерпають населені пункти області.
Внаслідок цього одна людина загинула, а троє отримали поранення.
“Отже, вкотре наголошую, що в жодному разі не можна розслаблятися та нехтувати власною безпекою. Не перебувайте без потреби на вулиці й будьте обачні”, — зазначив голова ОДА.
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