У ніч на 10 грудня російські окупанти обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області. Внаслідок злочинних дій росіян постраждало 4 осіб. Всі постраждалі - літні люди.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Загалом окупанти п’ять разів обстріляли Нікопольський район. Вогонь відкривали по Нікопольській та Марганецькій громадах.

Найбільше постраждав Нікополь. Там поранені четверо літніх людей.

Зокрема рятувальники дістали з палаючої квартири літнє подружжя. Їм надали всю необхідну медичну допомогу, зараз постраждалі продовжують лікування вдома.

Ще двоє осіб – 72-річний чоловік та 86-річна жінка – госпіталізовані з мінно-вибуховими травмами. Стан середньої тяжкості.

“У місті понівечені 11 багатоповерхових та приватних будинків. Російські снаряди пошкодили і дитячий садок, адміністративну та офісну будівлі, автомийку, автостоянку, кілька автівок, газогін та лінії електропередач”, – повідомив Резніченко.

Щодо Марганецької громади, то тут серед людей ніхто не постраждав.