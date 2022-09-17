Чоловікам призовного віку заборонили залишати Крим зі сторони Керченського моста. Окупаційне представництво Криму за президента РФ Володимира Путіна заявило, що з 19 вересня проїзд буде заборонено, якщо із собою не буде дозволу від "військкомату".

Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на окупаційне постійне представництво РК за президента РФ у новинах за 14 вересня. Наразі публікацію видалено. Остання новина на сайті — за 7 вересня. Однак “Суспільне” поширило знімок з екрана з інформацією.

“З метою виконання Указу “Про призовні комісії з мобілізації громадян в “РК” та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів “Глави РК”, вводяться деякі обмеження щодо переміщення осіб чоловічої статі з території “РК”. Починаючи з 19 вересня проїзд чоловіків Кримським мостом у бік материкової частини Росії здійснюватиметься виключно після отримання відповідного дозволу від Військового комісаріату. Ті, хто не встигне покинути територію Криму до 19.09.2022 року, мають звертатися для отримання дозволу на виїзд до військкомату за місцем прописки. Чи дадуть Вам дозволи або відправлять у зону проведення “спеціальної військової операції”, не знає ніхто”, — йшлося в повідомленні.

На тлі цього росіяни вже облаштовують блокпости на в’їзді на Керченський міст зі сторони півострова задля виявлення так званих “порушників”. Окупанти будуть затримувати “порушників” та направляти їх до “поліції” для проведення перевірки.

Також зазначалося, що “постійне представництво Республіки Крим за президента РФ звертається до всіх мешканців із закликом спланувати поїздки, враховуючи вищезгадані факти”.