Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на окупаційне постійне представництво РК за президента РФ у новинах за 14 вересня. Наразі публікацію видалено. Остання новина на сайті — за 7 вересня. Однак “Суспільне” поширило знімок з екрана з інформацією.
“З метою виконання Указу “Про призовні комісії з мобілізації громадян в “РК” та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів “Глави РК”, вводяться деякі обмеження щодо переміщення осіб чоловічої статі з території “РК”. Починаючи з 19 вересня проїзд чоловіків Кримським мостом у бік материкової частини Росії здійснюватиметься виключно після отримання відповідного дозволу від Військового комісаріату. Ті, хто не встигне покинути територію Криму до 19.09.2022 року, мають звертатися для отримання дозволу на виїзд до військкомату за місцем прописки. Чи дадуть Вам дозволи або відправлять у зону проведення “спеціальної військової операції”, не знає ніхто”, — йшлося в повідомленні.
На тлі цього росіяни вже облаштовують блокпости на в’їзді на Керченський міст зі сторони півострова задля виявлення так званих “порушників”. Окупанти будуть затримувати “порушників” та направляти їх до “поліції” для проведення перевірки.
Також зазначалося, що “постійне представництво Республіки Крим за президента РФ звертається до всіх мешканців із закликом спланувати поїздки, враховуючи вищезгадані факти”.
- Окупаційні адміністрації Криму посилили для школярів програму так званого “патріотичного виховання” та початковий військовий вишкіл, а також організували класні години “уроки про важливе”, де розповідають чому РФ напала на Україну та називають “подвигами” злочини російських військовослужбовців.
- Представники українського руху спротиву “Жовта Стрічка” розповсюдили у тимчасово окупованому Криму листівки з пропозицією впіймати так званого “прем’єр-міністра” Криму Сергія Аксьонова за винагороду.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував вибухи у тимчасово окупованому Криму. Він заявив, що ударів по російських авіабазах завдавали ЗСУ.