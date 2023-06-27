Джерело: Центр національного спротиву

Як повідомляється, російсько-окупаційна адміністрація продовжує імітувати так звані виплати материнського капіталу окремим представникам тимчасово окупованих територій Запорізької області, які все ж оформили паспорти РФ своїм дітям.

Розмір зазначеної виплати повинен становити нібито 586,9 тис. рублів на першу дитину і відповідно на другу по 775,6 тис. рублів.

Проте, за інформацією українського підпілля, під час оформлення документів для отримання такого “сертифікату” фіксуються ознаки корупційної складової.

Відтак, представники окупаційної адміністрації РФ видають “документи” для оформлення даного “сертифікату” лише конкретним особам, які є членами своєї родини або близькими друзями.