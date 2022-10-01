Росіяни заявили, що відходять з Лимана

Збройні сили України оточили росіян в Лимані Донецької області, через що військовому командуванню РФ довелося вивести своїх армійців з міста.

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція “РИА Новости” з посиланням на міноборони РФ.

“У зв’язку зі створенням загрози оточення союзні війська були відведені з населеного пункту Красний Лиман [Лимана] на більш вигідні рубежі — МО РФ”, — йдеться в повідомленні.

Раніше речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив про звільнення п’ятьох населених пунктів від російської окупації. Мовиться про населені пункти навколо тимчасово окупованого Лиману.

У такий спосіб, військові РФ опинились в оточенні ЗСУ.

Сергій Череватий пояснив, що Лиман – це дуже важливий населений пункт, після звільнення якого відкриється можливість наступу на тимчасово окуповані Кремінну та Сєвєродонецьк, що на Луганщині.