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Росіяни заявили, що відходять з Лимана

Збройні сили України оточили росіян в Лимані Донецької області, через що військовому командуванню РФ довелося вивести своїх армійців з міста.

Субота, 1 жовтня 2022, 17:22
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Про це повідомляє російська пропагандистська агенція “РИА Новости” з посиланням на міноборони РФ.

“У зв’язку зі створенням загрози оточення союзні війська були відведені з населеного пункту Красний Лиман [Лимана] на більш вигідні рубежі — МО РФ”, — йдеться в повідомленні.

Раніше речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив про звільнення п’ятьох населених пунктів від російської окупації. Мовиться про населені пункти навколо тимчасово окупованого Лиману.

У такий спосіб, військові РФ опинились в оточенні ЗСУ.

Сергій Череватий пояснив, що Лиман – це дуже важливий населений пункт, після звільнення якого відкриється можливість наступу на тимчасово окуповані Кремінну та Сєвєродонецьк, що на Луганщині.

Теги: війна, ЗСУ, Лиман, оточення російських військ, російська агресія, російсько-українська війна

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