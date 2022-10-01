Росіяни заявили, що відходять з Лимана

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція “РИА Новости” з посиланням на міноборони РФ.
“У зв’язку зі створенням загрози оточення союзні війська були відведені з населеного пункту Красний Лиман [Лимана] на більш вигідні рубежі — МО РФ”, — йдеться в повідомленні.
Раніше речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив про звільнення п’ятьох населених пунктів від російської окупації. Мовиться про населені пункти навколо тимчасово окупованого Лиману.
У такий спосіб, військові РФ опинились в оточенні ЗСУ.
Сергій Череватий пояснив, що Лиман – це дуже важливий населений пункт, після звільнення якого відкриється можливість наступу на тимчасово окуповані Кремінну та Сєвєродонецьк, що на Луганщині.
- Українські військові, ймовірно, протягом наступних 72-х годин захоплять або оточать Лиман, що у Донецькій області.
- Російські військові, які знаходяться у Лимані, просили своє керівництво дати дозвіл на вихід з міста, однак отримали відмову.
- Російський окупант подзвонив своїй дружині та пожалівся, що вони потрапили в оточення Збройних сил України. Під час розмови окупант заявив дружині, що “просто позвонил попрощаться”.