29 липня ТОВ "Смарт-Мерітайм груп" (СМГ) втратило контроль над Херсонською верф’ю. Наразі військові РФ не допускають адміністрацію та працівників на територію. Генеральний директор СМГ звернувся з заявою про захоплення підприємства до всіх правоохоронних органів та СБУ.

Про це повідомляє пресслужба холдингу.

З першого дня окупації міста роботу Херсонської верфі було повністю зупинено. Водночас для збереження кадрового потенціалу всім робітникам виплачується фінансова допомога. У компанії зазначили, що останнім часом на території підприємства знаходились тільки працівники структурних підрозділів, які забезпечували фізичну охорону підприємства та роботу екстрених служб.

Проте після захоплення верфі на території підприємства не залишилось жодного співробітника.

Зазначається, що керівництво повідомило відповідні органи, що в акваторії верфі зараз знаходиться турецьке судно з екіпажем, доля якого зараз невідома.