Про це повідомляє пресслужба холдингу.
З першого дня окупації міста роботу Херсонської верфі було повністю зупинено. Водночас для збереження кадрового потенціалу всім робітникам виплачується фінансова допомога. У компанії зазначили, що останнім часом на території підприємства знаходились тільки працівники структурних підрозділів, які забезпечували фізичну охорону підприємства та роботу екстрених служб.
Проте після захоплення верфі на території підприємства не залишилось жодного співробітника.
Зазначається, що керівництво повідомило відповідні органи, що в акваторії верфі зараз знаходиться турецьке судно з екіпажем, доля якого зараз невідома.
- Нагадаємо, що контрнаступ Збройних сил України в Херсонській області набирає обертів. Британські розвідники вважають, що українські сили, ймовірно, створили плацдарм на південь від річки Інгулець, яка утворює північний кордон з тимчасово окупованим Херсоном.
- Також російські окупаційні війська продовжують зміцнювати позиції на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей, з метою підготовки до контрнаступу українських воїнів.
- Українська громадська діячка і журналістка, народна депутатка України VIII скликання Ганна Гопко опублікувала допис знайомої про те, як живе Херсонщина в умовах окупації – з якими труднощами зіштовхуються містяни, який настрій, чого бояться та на що сподіваються. І, головне – як навіть в умовах тотального терору з боку російських загарбників вони продовжують чинити опір.