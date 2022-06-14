Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що російським військовим вдалося захопити місто завдяки зрадникам з місцевої фракції "Опозиційної платформи – За життя".

Про це він повідомив в інтерв’ю BBC.

На думку Бойченка, майже вся ОПЗЖ, зокрема Костянтин Іващенко, Євген Хармишев та інші ватажки, які перейшли на бік ворога, мали доступ до необхідної росіянам інформації, адже працювали у муніципальній сфері, на держпідприємствах.

“Сьогодні ми розуміємо, хто це все зробив. Це майже вся фракція ОПЗЖ – місцеві депутати. Це Іващенко, Хармишев й інші ватажки, які перешли на бік ворога. До цього вони мали доступ до інформації – працювали у муніципальній сфері, на держпідприємствах. Вони надали їм цю інформацію”, – сказав мер міста.

Варто зазначити, що у квітні Служба безпеки України повідомила про підозру депутату Іващенку, який перейшов на бік російських загарбників, після чого окупанти оголосили його “мером” міста. Водночас Хармишева в окупованому місті призначили секретарем ради.

Доказом їх причетності до окупації міста Бойченко назвав те, що вони “залишилися і проголосили себе владою”.

“Спочатку ми не розуміли, чому так швидко все руйнується. У кожному підприємстві була людина, яка давала локації мереж, щоб їх руйнувати”, – наголосив мер.

Наприклад, раніше у водоканалі працював колаборант Сергій Коваль, якого звільнили через розкрадання. Він надав росіянам інформацію про те, як місто забезпечується водою. За словами Бойченка, під час війни він був у Покровську, а потім переїхав до окупованого Маріуполя, аби там працювати. Зараз він очолює водоканал.

“На початку війни ми зробили величезний склад з запасами продуктів і ліками, й вони вдарили артилерією по цьому складу. Вбили тих людей, які там працювали. Потім у двох школах готували їжу для людей з бомбосховищ, і вони зруйнували ці школи. Вони знищили наш комунальний транспорт. На 10 березня у нас вже не було автобусів на евакуацію”, — ствердив Бойченко.

Водночас мер додав, що на початку березня просив військових відкрити місто, аби розпочати евакуацію. Військові відкрили, а росіяни ввели у місто танки.

Серед зрадників у Маріуполі дев’ять осіб — це депутати ОПЗЖ. Кожного дня вони давали цю інформацію, а ворог працював по цих точках. Бойченко додав, що жодна людина з керівників міста не перейшла на бік ворога. Не перейшов міський голова, заступники мера, керівники департаментів, жоден з директорів шкіл.