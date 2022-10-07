У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області росіяни залякують місцевих мешканців, які не підтримали "приєднання" захоплених українських територій до складу РФ на псевдореферендумі.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу у Facebook.

Російська окупаційна влада продовжує чинити тиск на громадян України, які залишились на тимчасово окупованій території Донецької області.

За наявною інформацією, в окремих районах міста Горлівка представники “силових структур” залякують місцевих жителів, які не підтримали приєднання тимчасово окупованого регіону до Росії на так званому “референдумі”.

Також продовжується виявлення чоловіків, які уникають мобілізації, їх затримують та примусово направляють до підрозділів 1-го армійського корпусу для поповнення втрат.

ДОВІДКА: Росіянам вдалось тимчасово окупувати майже всю Луганську область, а також населені пункти Донецької, Херсонської (зокрема і сам Херсон) та Запорізької областей.

Після невдач армії РФ на Харківщині президент РФ Володимир Путін вирішив анексувати ці чотири області. Черговий “референдум” на тимчасово окупованих територіях провели наприкінці вересня і за декілька днів російська влада “приєднала” до складу РФ низку українських територій.