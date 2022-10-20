Про це йдеться у відеозверненні глави держави.

Він наголосив, що РФ продовжує свідомо створювати підґрунтя для масштабної катастрофи.

“Ми отримали інформацію, що російські терористи замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції”, – зазначив Зеленський.

Каховська ГЕС — один з великих енергообʼєктів. Гребля ГЕС утримує близько 18 млн кубічних метрів води. Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном.

Цей теракт може залишити Запорізьку атомну станцію без води для охолодження, оскільки вода для ЗАЕС надходить саме з Каховського водосховища.

Так, відповідно до отриманої інформації, РФ вже підготувала все, щоб здійснити цей теракт: українських працівників вивели зі станції, залишили лише громадян РФ.

“Потрібно діяти негайно, щоб РФ не змогла реалізувати цю катастрофу. Необхідна направити міжнародну спостережну місію на ГЕС та забезпечити негайне й професійне розмінування агрегатів і дамби”, – закликав український президент.

Інакше, за словами Зеленського, руйнівні екологічні, гуманітарні та техногенні наслідки одного російського теракту можуть стати “історичною катастрофою”.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив “24 каналу”, що російські загарбники, ймовірно, можуть вдатися до підриву Каховську ГЕС, але це нашкодить насамперед їм, бо водопостачання до Криму буде зупинено.