Про це йдеться у відеозверненні глави держави.
Він наголосив, що РФ продовжує свідомо створювати підґрунтя для масштабної катастрофи.
“Ми отримали інформацію, що російські терористи замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції”, – зазначив Зеленський.
Каховська ГЕС — один з великих енергообʼєктів. Гребля ГЕС утримує близько 18 млн кубічних метрів води. Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном.
Цей теракт може залишити Запорізьку атомну станцію без води для охолодження, оскільки вода для ЗАЕС надходить саме з Каховського водосховища.
Так, відповідно до отриманої інформації, РФ вже підготувала все, щоб здійснити цей теракт: українських працівників вивели зі станції, залишили лише громадян РФ.
“Потрібно діяти негайно, щоб РФ не змогла реалізувати цю катастрофу. Необхідна направити міжнародну спостережну місію на ГЕС та забезпечити негайне й професійне розмінування агрегатів і дамби”, – закликав український президент.
Інакше, за словами Зеленського, руйнівні екологічні, гуманітарні та техногенні наслідки одного російського теракту можуть стати “історичною катастрофою”.
Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив “24 каналу”, що російські загарбники, ймовірно, можуть вдатися до підриву Каховську ГЕС, але це нашкодить насамперед їм, бо водопостачання до Криму буде зупинено.
- Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що, ймовірно, Кремль готує інформаційні умови аби виправдати відступ та значні втрати армії РФ на Херсонщині.
- Російські окупанти та їх прибічники планують депортувати приблизно 50-60 тисяч мешканців тимчасово окупованого Херсона та області з 4 правобережних районів на лівий берег Дніпра або у РФ. Причиною називають нібито підготовку контрнаступу ЗСУ.
- У тимчасово окупованому Херсоні російські військові готують провокації. Окупанти мають намір звинуватити в них Збройні сили України.