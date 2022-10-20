Під час звернення до Європейської Ради президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська замінували дамбу та агрегати Каховської ГЕС, готуючи теракт. Він закликав зреагувати європейську спільноту та направити на об'єкт міжнародну спостережну місію.

Про це йдеться у відеозверненні глави держави.

Він наголосив, що РФ продовжує свідомо створювати підґрунтя для масштабної катастрофи.

“Ми отримали інформацію, що російські терористи замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції”, – зазначив Зеленський.

Каховська ГЕС — один з великих енергообʼєктів. Гребля ГЕС утримує близько 18 млн кубічних метрів води. Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном.

Цей теракт може залишити Запорізьку атомну станцію без води для охолодження, оскільки вода для ЗАЕС надходить саме з Каховського водосховища.

Так, відповідно до отриманої інформації, РФ вже підготувала все, щоб здійснити цей теракт: українських працівників вивели зі станції, залишили лише громадян РФ.

“Потрібно діяти негайно, щоб РФ не змогла реалізувати цю катастрофу. Необхідна направити міжнародну спостережну місію на ГЕС та забезпечити негайне й професійне розмінування агрегатів і дамби”, – закликав український президент.

Інакше, за словами Зеленського, руйнівні екологічні, гуманітарні та техногенні наслідки одного російського теракту можуть стати “історичною катастрофою”.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив “24 каналу”, що російські загарбники, ймовірно, можуть вдатися до підриву Каховську ГЕС, але це нашкодить насамперед їм, бо водопостачання до Криму буде зупинено.