У районах окупованого Мелітополя та в Бердянська в Запорізькій області росіяни вводять цілодобову комендантську годину на свята, а в Маріуполі завозять захисні укріплення та ППО.

Про це повідомляють “РИА Мелитополь” та радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

Нещодавно гауляйтер Євген Балицький запевняв, що час комендантської години під Новий рік не зміниться, проте 16 грудня в різних громадах на тимчасово окупованій території Запорізької області росіяни почали оголошувати про запровадження цілодобової комендантської години.

Наприклад, мешканцям Чернігівки окупанти сказали, що з 25 грудня 2022 року запроваджується цілодобова комендантська година із забороною виходити з житла.

Водночас у Бердянську росіяни заявили, що з 30 грудня 2022 року по 3 січня 2023 року вводять цілодобову комендантську годину.

Людям повідомляють, що це нібито пов’язано з “посиленням заходів щодо боротьби з диверсантами та терористами”.

Також Андрющенко сповістив, що через Маріуполь у напрямку Бердянська та Мелітополя посилилось переміщення військової техніки. Зокрема, БТРи, гаубиці, артилерія, вантажівки з військовими з причепом пушок рухаються в Запорізьку область.

У Маріуполь із РФ та окупованого Криму цілодобово везуть “Зуби дракона”, – пише радник міського голови. Мангуш під Маріуполем посилено ППО типу “Бук”. Там стрімко зростає кількість військового контингенту – як росіян, так і бойовиків так званої “ДНР”.

Крім того, у Маріуполь прибули підрозділи ОМОН із Санкт-Петербурга, вони почали патрулювати вулиці – нібито на випадок масових протестів через соціальне невдоволення.