Про це розповів очільник ОВА Валентин Резніченко.

“Нас знову обстріляли…  Російські війська кілька разів за ніч ударили з РСЗВ по Нікополю.  Скерували понад 60 снарядів на житлові квартали та міську інфраструктуру”, – написав голова Дніпропетровської ОВА.  

Відомо, що принаймні одна людина поранена – 75-річна жінка, зараз вона у лікарні. 

Зруйновані з десяток приватних житлових будинків. Пошкоджено водопровід та газопровід  на одній з вулиць. Зачепило лікарню, промислове та енергетичне підприємства, порт. 

Резніченко повідомив, що місці працюють фахівці різних служб, вони відновлюють понівечені мережі та з’ясовують масштаби руйнувань. 

  • Росіяни запустили 60 снарядів по житлових кварталах та міській інфраструктурі Нікополя

    Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА)

  • Росіяни запустили 60 снарядів по житлових кварталах та міській інфраструктурі Нікополя

    Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА)

  • Росіяни запустили 60 снарядів по житлових кварталах та міській інфраструктурі Нікополя

    Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА)

Росіяни запустили 60 снарядів по житлових кварталах та міській інфраструктурі Нікополя // 3 фото

 