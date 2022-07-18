Росія продовжує обстрілювати мирні українські міста. Зокрема, за ніч запустила 60 снарядів по житлових будинках і міській інфраструктурі міста Нікополь Дніпропетровської області.

Про це розповів очільник ОВА Валентин Резніченко.

“Нас знову обстріляли… Російські війська кілька разів за ніч ударили з РСЗВ по Нікополю. Скерували понад 60 снарядів на житлові квартали та міську інфраструктуру”, – написав голова Дніпропетровської ОВА.

Відомо, що принаймні одна людина поранена – 75-річна жінка, зараз вона у лікарні.

Зруйновані з десяток приватних житлових будинків. Пошкоджено водопровід та газопровід на одній з вулиць. Зачепило лікарню, промислове та енергетичне підприємства, порт.

Резніченко повідомив, що місці працюють фахівці різних служб, вони відновлюють понівечені мережі та з’ясовують масштаби руйнувань.





Росіяни запустили 60 снарядів по житлових кварталах та міській інфраструктурі Нікополя // 3 фото