Про це повідомляє пресслужба ОК “Південь”, передає “Суспільне”.

“Іде ракетна атака по Одесі”, – йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, “Думськая” повідомляє, що одна з ракет потрапила у великий торговий центр міста.

Продовжує лунати повітряна тривога, очевидці повідомляють про клуби диму.

Пізніше речник Одеської ОВА Сергій Братчук прокоментував обстріли Hromadske та заявив, що внаслідок вечірньої атаки в Одесі спалахнула пожежа в одному з торговельно-розважальних центрів.

Раніше війська РФ випустили три ракети типу “Кинджал” по Одещині з літака стратегічної авіації Ту-22.

Внаслідок ракетних ударів зафіксовано влучання в об’єкти туристичної інфраструктури, після чого сталося займання. Повідомляють про 5 зруйнованих будівель. Окрім цього, двоє осіб поранено.