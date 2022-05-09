Про це повідомляє пресслужба ОК “Південь”, передає “Суспільне”.
“Іде ракетна атака по Одесі”, – йдеться у повідомленні.
Своєю чергою, “Думськая” повідомляє, що одна з ракет потрапила у великий торговий центр міста.
Продовжує лунати повітряна тривога, очевидці повідомляють про клуби диму.
Пізніше речник Одеської ОВА Сергій Братчук прокоментував обстріли Hromadske та заявив, що внаслідок вечірньої атаки в Одесі спалахнула пожежа в одному з торговельно-розважальних центрів.
Раніше війська РФ випустили три ракети типу “Кинджал” по Одещині з літака стратегічної авіації Ту-22.
Внаслідок ракетних ударів зафіксовано влучання в об’єкти туристичної інфраструктури, після чого сталося займання. Повідомляють про 5 зруйнованих будівель. Окрім цього, двоє осіб поранено.
- Нагадаємо, в Одесі та області запровадили посилену комендантську годину, що триватиме з 22:00 8 травня по 05:00 10 травня.
- У ніч на 7 травня російські окупанти масово обстрілювали міста у Донецькій області.
- Також стало відомо, що від авіаудару по школі в Білогорівці (Луганська область) попередньо загинули 60 осіб – унаслідок обстрілів виникли пожежі в будівлі школи на площі близько 300 м кв. та в будинку культури.
- Російська армія, застосовуючи стратегічну авіацію, завдала 4 ударів крилатими ракетами по Одеській області. Постраждалих внаслідок ворожої атаки немає.