Про це повідомив глава Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Окупанти атакували місто та область, тож Синєгубов закликав не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укриттях.
Інформація про руйнування та поранених встановлюється.
Харківський голова Ігор Терехов зазначив, що пʼять вибухів чули харківʼяни, три з них навколо міста.
Місця ще двох прильотів ДСНС уточнюють.
У пресслужбі ВМС ЗСУ зазначили, що у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 15 ворожих кораблів, серед яких – чотири носії крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до 32 ракет.
Раніше керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк зазначила, що російські війська застосовують різні тактики обстрілів, намагаючись виснажити та обійти українську систему протиповітряної оборони.
Водночас – додала вона, – окупанти не відмовились від намагань зруйнувати українську енергосистему. Це, за словами Гуменюк, пов’язано з настроями росіян, котрі жаліються, що українцям не вимикають електроенергію під час ракетних обстрілів.
ДОПОВНЕНО. 22:46 Синєгубов повідомив, що за попередньою інформацією, окупанти обстріляли місто та область ракетами С-300. Зафіксовано щонайменше шість “прильотів”. Є влучання у Харківському районі.
- У Міністерстві оборони України вважають, що нині неможливо передбачити, чи відбудеться загострення російських атак з нагоди 9 травня. Проте заступниця глави МОУ Ганна Маляр заявила, що виключати таку ймовірність не можна.
- У ніч на 8 травня, під час останньої повітряної тривоги, яка тривала понад 3,5 години, росіяни атакували Київ безпілотними літальними апаратами з різних напрямків, внаслідок чого в столиці є руйнування та постраждалі.
- У ніч з 7 на 8 травня російська авіація завдала ракетного удару по Одеській області. Внаслідок цього поранено три особи, а одна вважається безвісти зниклою.