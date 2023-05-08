Ввечері 8 травня російські війська почали обстріл Харкова. Перший вибух пролунав одразу після оголошення тривоги.

Про це повідомив глава Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Окупанти атакували місто та область, тож Синєгубов закликав не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укриттях.

Інформація про руйнування та поранених встановлюється.

Харківський голова Ігор Терехов зазначив, що пʼять вибухів чули харківʼяни, три з них навколо міста.

Місця ще двох прильотів ДСНС уточнюють.

У пресслужбі ВМС ЗСУ зазначили, що у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 15 ворожих кораблів, серед яких – чотири носії крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до 32 ракет.

Раніше керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк зазначила, що російські війська застосовують різні тактики обстрілів, намагаючись виснажити та обійти українську систему протиповітряної оборони.

Водночас – додала вона, – окупанти не відмовились від намагань зруйнувати українську енергосистему. Це, за словами Гуменюк, пов’язано з настроями росіян, котрі жаліються, що українцям не вимикають електроенергію під час ракетних обстрілів.