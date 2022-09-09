Російські окупанти завдали авіаудар по Великописарівській громаді у Сумській області: влучили у лікарню, є постраждалі.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його даними, удар по лікарні було завдано сьогодні, 9 вересня, після 9 години ранку.

Зазначається, що окупанти здійняли у небо ворожу авіацію на території РФ, звідки й здійснили авіаудар по лікарні Великописарівської громади.

“Приміщення зруйновано, є постраждалі серед людей. Деталі згодом”, – написав Живицький.