Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
За його даними, удару по лікарні було завдано сьогодні, 9 вересня, після 9 години ранку.
Зазначається, що окупанти здійняли у небо ворожу авіацію на території РФ, звідки й здійснили авіаудар по лікарні Великописарівської громади.
“Приміщення зруйновано, є постраждалі серед людей. Деталі згодом”, – написав Живицький.
- В ніч на 9 вересня російські загарбники з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок чого руйнацій зазнали дачні будинки та господарські споруди.