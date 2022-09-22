Сьогодні вранці, 22 вересня, російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Запоріжжю та передмістю. Є влучання у готель, електростанцію та телевежу. Є жертви.

Про це повідомили голова Запорізької ОВА Олександр Старух та заступник голову Офісу президента Кирило Тимошенко.

За інформацією Старуха, вранці росіяни випустили ракети по Запоріжжю. Мішенню росіян стали об’єкти інфраструктури наголосив очільник Запорізької області додавши, що внаслідок вибухів руйнувань зазнали будинки поруч.

“За попередньою інформацією, відомо щодо одного загиблого. Вічна пам’ять та співчуття рідним та близьким. П’ятеро поранено”, – написав Старух.

Трохи більше деталей ракетного обстрілу Запоріжжя повідомив Кирило Тимошенко.

За його даними, по Запоріжжю та передмістю росіяни випустили 9 ракет.

“Російські нелюди випустили ракету в готель в центральному парку. Там суттєві руйнування, люди залишаються під завалами. Рятувальники працюють над розбором завалів та звільненням людей”, – повідомив він.

Також Тимошенко додав, що є влучання в електричну підстанцію, внаслідок чого південні громади Запорізького району залишились без електроенергії.

Окрім цього, російські ракети поцілили у телевежу.

“Екстрені служби працюють над тим, щоб якнайскоріше усунути наслідки”, – написав Тимошенко.