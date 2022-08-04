Ввечері 4 серпня російські війська завдали ударів по Шевченківському та Індустріальному районах Харкова. Є попередня інформація про 3 постраждалих.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На місця виїхали бригади екстреної медичної допомоги.

Синєгубов закликав містян залишатись в укриттях, оскільки загроза обстрілів залишається.

Пізніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив про артилерійські проходи по Салтівському району.

Постраждали житлові будинки, навчальні заклади, рятувальники знаходять боєголовки, що не розірвалися. У багатьох квартирах вибито вікна. Є інформація про осколкові прильоти до квартир містян.