Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
На місця виїхали бригади екстреної медичної допомоги.
Синєгубов закликав містян залишатись в укриттях, оскільки загроза обстрілів залишається.
Пізніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив про артилерійські проходи по Салтівському району.
Постраждали житлові будинки, навчальні заклади, рятувальники знаходять боєголовки, що не розірвалися. У багатьох квартирах вибито вікна. Є інформація про осколкові прильоти до квартир містян.
“Дотримуйтесь правила двох стін, якщо ви вдома. Якщо в укриттях – не залишайте їх”, – закликав Терехов.
- Нагадаємо, протягом тижня Збройні сили України звільнили два населені пункти на сході України: Мазанівку (Донецька область) та Дмитрівку (Харківська область).
- Близько 4 ранку 3 серпня російські військові завдали два удари по Харкову. Ракети запустили із Бєлгорода, попередньо — із ЗРК С-300.
- Пізніше того ж дня російські загарбники обстріляли Чугуїв Харківської області з реактивних систем залпового вогню “Ураган”.