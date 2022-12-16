Під час масованого ракетного обстрілу України 16 грудня, російські окупанти завдали понад десяток ракетних ударів по Запорізькій області.

Про це повідомили секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв та голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За даними Куртєва, російські окупанти завдали близько 12-ти ракетних ударів по Запоріжжю.

“Кляті рашисти атакують Запоріжжя. Нанесено вже близько 12 ракетних ударів. Бережіть себе і перебувайте в безпечних місцях!”, – написав він.

Своєю чергою голова запорізької ОВА Олександр Старух повідомив про півтора десятка прильотів російських ракет в області.

“Наслідки ворожої атаки уточнюються. Працюють всі відповідні служби. Просимо громадян приготуватись до можливих тимчасових обмежень на час відновлення пошкодженої інфраструктури”, – зазначив він.