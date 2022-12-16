Про це повідомили секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв та голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
За даними Куртєва, російські окупанти завдали близько 12-ти ракетних ударів по Запоріжжю.
“Кляті рашисти атакують Запоріжжя. Нанесено вже близько 12 ракетних ударів. Бережіть себе і перебувайте в безпечних місцях!”, – написав він.
Своєю чергою голова запорізької ОВА Олександр Старух повідомив про півтора десятка прильотів російських ракет в області.
“Наслідки ворожої атаки уточнюються. Працюють всі відповідні служби. Просимо громадян приготуватись до можливих тимчасових обмежень на час відновлення пошкодженої інфраструктури”, – зазначив він.
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