Про це повідомили секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв та голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За даними Куртєва, російські окупанти завдали близько 12-ти ракетних ударів по Запоріжжю.

“Кляті рашисти атакують Запоріжжя. Нанесено вже близько 12 ракетних ударів. Бережіть себе і перебувайте в безпечних місцях!”, – написав він.

Своєю чергою голова запорізької ОВА Олександр Старух повідомив про півтора десятка прильотів російських ракет в області.

“Наслідки ворожої атаки уточнюються. Працюють всі відповідні служби. Просимо громадян приготуватись до можливих тимчасових обмежень на час відновлення пошкодженої інфраструктури”, – зазначив він.