Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук.
Він зауважив, що наслідки обстрілу наразі з`ясовуються.
Своєю чергою, ДСНС Дніпропетровщини зазначили, що внаслідок ракетних ударів у Карпівській громаді Криворізького району знищена нафтобаза та всі запаси пального, які містилися там.
На місці обстрілу виникла сильна пожежа, працюють вогнеборці. Інформація щодо травмованих та масштабів руйнувань уточнюється.
Опівдні в Апостолівській громаді через обстріл “Ураганами” сталася пожежа в господарчій споруді — снаряд влучив у газопровід. Всього в громаді пошкоджено 13 житлових будинків, кілька автівок, два газопроводи та три десятки сонячних панелей.
Троє осіб постраждало. Одна жінка 1936-го року народження загинула.
Також стався обстріл Зеленодольської громади. Після — знайдено сучасні бойові елементи та уламки снарядів. Їх вже знешкодили піротехніки.
- Протягом минулої доби ворог завдав 25 ракетних та понад 22 авіаційних удари по військових та цивільних об’єктах на території України.
- Триває сто дев’яносто четверта доба протистояння українського народу повномасштабному російському воєнному вторгненню. Наші захисники успішно відбили спроби наступу ворога в районах населених пунктів Білогорівка, Григорівка, Покровське, Бахмутське, Лозове, Спартак, Соледар, Зайцеве та Семигір’я, а на Краматорському напрямку мали тактичний успіх та вибили ворога з раніше зайнятих ним позицій.
- Росіяни масовано обстрілювали з артилерії село Безруки Дергачівської громади в Харківській області, через що рятувальники не могли повністю загасити пожежі.