Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук.

Він зауважив, що наслідки обстрілу наразі з`ясовуються.

Своєю чергою, ДСНС Дніпропетровщини зазначили, що внаслідок ракетних ударів у Карпівській громаді Криворізького району знищена нафтобаза та всі запаси пального, які містилися там.

На місці обстрілу виникла сильна пожежа, працюють вогнеборці. Інформація щодо травмованих та масштабів руйнувань уточнюється.

Опівдні в Апостолівській громаді через обстріл “Ураганами” сталася пожежа в господарчій споруді — снаряд влучив у газопровід. Всього в громаді пошкоджено 13 житлових будинків, кілька автівок, два газопроводи та три десятки сонячних панелей.

Троє осіб постраждало. Одна жінка 1936-го року народження загинула.

Також стався обстріл Зеленодольської громади. Після — знайдено сучасні бойові елементи та уламки снарядів. Їх вже знешкодили піротехніки.