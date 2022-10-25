Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
Зайнялася автозаправна станція БРСМ. Росіяни запускали ракети по місту, проте уламки снаряда впали на місцеву АЗС.
Наразі триває ліквідація пожежі.
Своєю чергою мер Дніпра Борис Філатов зазначив, що поки відомо про загибель мінімум двох осіб – один в автомобілі, один на автомийці, яка була поряд з АЗС.
Голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко заявив про двох загиблих та трьох поранених. За його словами, ворог поцілив в один з районів Дніпра.
Триває двісті сорок четверта доба протистояння українського народу повномасштабному російському воєнному вторгненню. Протягом доби ворог завдав 3 ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснив понад 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Вдень російські військові обстріляли з міномета прикордоння Сумської області. Протягом 30 хвилин там зафіксували 10 “приходів”.
- Тактична група розвідників СБУ знищила російську бойову машину піхоти “БМП-3” та ще дві позиції окупантів, які було виявлено під час аеророзвідки.
- Євген Пригожин, засновник і глава “ПВК Вагнера”, розкритикував російське військове керівництво у розмові з президентом Росії Володимиром Путіним. Критика стосувалася провалів у війні в Україні.
- До збройного формування ПВК “Вагнера” почали масово рекрутувати в’язнів російських тюрем, які мають ВІЛ та гепатит C. Росіяни позначають хворих “бійців” браслетами на руках.