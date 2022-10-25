Ввечері 25 жовтня російські війська обстріляли місто Дніпро ракетами. Внаслідок удару виникла пожежа на одній із автозаправних станцій, відомо про двох загиблих.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Зайнялася автозаправна станція БРСМ. Росіяни запускали ракети по місту, проте уламки снаряда впали на місцеву АЗС.

Наразі триває ліквідація пожежі.

Своєю чергою мер Дніпра Борис Філатов зазначив, що поки відомо про загибель мінімум двох осіб – один в автомобілі, один на автомийці, яка була поряд з АЗС.

Голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко заявив про двох загиблих та трьох поранених. За його словами, ворог поцілив в один з районів Дніпра.

Триває двісті сорок четверта доба протистояння українського народу повномасштабному російському воєнному вторгненню. Протягом доби ворог завдав 3 ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснив понад 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Вдень російські військові обстріляли з міномета прикордоння Сумської області. Протягом 30 хвилин там зафіксували 10 “приходів”.