Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко
Він повідомив, що окупанти випустили ракети по містах о 5 ранку.
Унаслідок злочинних дій росіян загинуло троє осіб – двоє у Краматорська та одна у Костянтинівці. Ще троє – двоє у Краматорську та один у Костянтинівці – зазнали поранень.
Кириленко уточнив, що росіяни випустили ракети по приватному сектору міст та завдали значної шкоди. Зокрема у Краматорську повністю зруйновано щонайменше 5 будинків, ще близько 20 пошкоджено; у Костянтинівці зруйновано 2 будинки та пошкоджено 55.
Крім того, постраждав газогін та електромережі.
Рятувальні та комунальні служби працюють на місці російських злочинів, надають допомогу людям.
- Вночі 14 червня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Одесі. Як наслідок – троє осіб загинуло, ще 13 зазнали поранень.