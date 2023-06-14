Вранці 14 червня російські окупаційні війська завдали ракетного дару по Краматорську та Костянтинівці на Донеччині. Загинуло троє осіб, ще стільки - поранені.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко

Він повідомив, що окупанти випустили ракети по містах о 5 ранку.

Унаслідок злочинних дій росіян загинуло троє осіб – двоє у Краматорська та одна у Костянтинівці. Ще троє – двоє у Краматорську та один у Костянтинівці – зазнали поранень.

Кириленко уточнив, що росіяни випустили ракети по приватному сектору міст та завдали значної шкоди. Зокрема у Краматорську повністю зруйновано щонайменше 5 будинків, ще близько 20 пошкоджено; у Костянтинівці зруйновано 2 будинки та пошкоджено 55.

Крім того, постраждав газогін та електромережі.

Рятувальні та комунальні служби працюють на місці російських злочинів, надають допомогу людям.