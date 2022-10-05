Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його даними, внаслідок сьогоднішнього ракетного удару по містечку загинули Олександр Савицкий та Олександр Косаренко – заступник голоси місцевої громади та керівник КП “Благоустрійсервіс” відповідно.

Як зауважив Старух, попри загрози з боку російських окупантів, Савицкий та Косаренко не втікали і до останнього перебували на своїх робочих місцях.

“Захищали та підтримували нескорене місто-герой Гуляйполе. Помстимося за всіх та кожного. Ворог відповість за все! Розплата неминуча”, – написав очільник Запорізької області.