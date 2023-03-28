Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За інформацією очільника області, сьогодні дві російські ракети, попередньо С-300, впали у місті Богодухів.

“На місці працюють екстрені служби. Попередньо, без постраждалих. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється”, – наголосив Синєгубов.

Він додав, що можливі повторні атаки на область, тому закликав місцевих жителів не ігнорувати сигналів тривоги.

Додамо, що протягом 27 березня російські війська завдали ударів по населених пунктах Богодухівського, Харківського, Куп’янського та Ізюмського районів. Там бійці РФ пошкодили житлові будинки та господарчі споруди.