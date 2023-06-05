Росіяни завдали ракетного удару по Харкову (доповнено)

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов/Telegram
У місті пролунало декілька вибухів, поки про деталі обстрілу не повідомляють.
Своєю чергою, керівник ОВА Олег Синєгубов закликав жителів Харківщини перебувати в укриттях.
Інформації щодо наслідків з’ясовують. Наразі повітряна тривога триває, про небезпеку попереджають також у Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Про місця влучань необхідно повідомляти на лінію 102.
ДОПОВНЕНО. 00:12
Терехов повідомив про “прильоти” в центрі Харкова та у Слобідському районі міста.
ДСНС працює на місцях вибухів. За попередньою інформацією — без постраждалих, але обстеження територій, що опинилися під ударом, триває.
Зауважимо, ввечері 5 червня внаслідок ворожих ударів відбулася розгерметизація трубопроводу у Куп‘янському районі на Харківщині.
Раніше у Генштабі повідомили, що протягом доби противник завдав ракетного та 19 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На превеликий жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали цивільні.
У пресслужбі попередили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.
- За даними розвідки Сполученого Королівства, російська тактика із запуску іранських БпЛА з метою виснаження української ППО не досягла успіху.
- Унаслідок ворожого обстрілу смт Золочів Богодухівського району поранено 40-річного цивільного чоловіка та жінку 38 років, пошкоджено будівлю дитячої спортшколи.
- Станом на 5 червня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває шість ворожих кораблів, зокрема один носій крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до 8 ракет.