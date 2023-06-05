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Росіяни завдали ракетного удару по Харкову (доповнено)

Пізно ввечері 5 червня російські війська здійснили ракетний обстріл Харкова. Містяни повідомляють про щонайменше декілька вибухів.

Вівторок, 6 червня 2023, 00:12
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Джерело: мер Харкова Ігор Терехов/Telegram

У місті пролунало декілька вибухів, поки про деталі обстрілу не повідомляють.

Своєю чергою, керівник ОВА Олег Синєгубов закликав жителів Харківщини перебувати в укриттях.

Інформації щодо наслідків з’ясовують. Наразі повітряна тривога триває, про небезпеку попереджають також у Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Про місця влучань необхідно повідомляти на лінію 102.

ДОПОВНЕНО. 00:12

Терехов повідомив про “прильоти” в центрі Харкова та у Слобідському районі міста.

ДСНС працює на місцях вибухів. За попередньою інформацією — без постраждалих, але обстеження територій, що опинилися під ударом, триває.

Зауважимо, ввечері 5 червня внаслідок ворожих ударів відбулася розгерметизація трубопроводу у Куп‘янському районі на Харківщині.

Раніше у Генштабі повідомили, що протягом доби противник завдав ракетного та 19 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На превеликий жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали цивільні.

У пресслужбі попередили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

  • За даними розвідки Сполученого Королівства, російська тактика із запуску іранських БпЛА з метою виснаження української ППО не досягла успіху.
  • Унаслідок ворожого обстрілу смт Золочів Богодухівського району поранено 40-річного цивільного чоловіка та жінку 38 років, пошкоджено будівлю дитячої спортшколи.
  • Станом на 5 червня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває шість ворожих кораблів, зокрема один носій крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до 8 ракет.
Теги: ракетний обстріл, Харків, Терехов

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