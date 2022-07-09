Сьогодні, близько 10 ранку, у Харкові пролунав потужний вибух. Окупанти укотре завдали ракетного удару по місту. За попередніми даними, внаслідок удару поранено щонайменше 4 осіб.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Спершу він заявив, що росіяни завдали ракетного удару по одному з житлових районів міста Харків.

“Шановні харків’яни, максимально обмежте перебування на вулицях міста. Російські окупанти діють підступно та непередбачувано, намагаючись залякати мирне населення”, – написав він наголосивши, що на місці удару працюють рятувальники.

Згодом Синєгубов додав, що за попередньою інформацією від лікарів обласного Центру екстренної медичної допомоги, внаслідок удару легкі поранення отримали щонайменше 4 особи.

Всім їм надають необхідну медичну допомогу.