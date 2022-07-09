Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Спершу він заявив, що росіяни завдали ракетного удару по одному з житлових районів міста Харків.
“Шановні харків’яни, максимально обмежте перебування на вулицях міста. Російські окупанти діють підступно та непередбачувано, намагаючись залякати мирне населення”, – написав він наголосивши, що на місці удару працюють рятувальники.
Згодом Синєгубов додав, що за попередньою інформацією від лікарів обласного Центру екстренної медичної допомоги, внаслідок удару легкі поранення отримали щонайменше 4 особи.
Всім їм надають необхідну медичну допомогу.
- Нагадаємо, під ранок 9 липня російські окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню Інгулецький район Кривого Рогу (Дніпропетровська область). Внаслідок обстрілу загинула одна жінка, ще дві особи отримали поранення.