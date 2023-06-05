Росіяни завдали ракетного удару по Харкову

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов/Telegram

У місті пролунало декілька вибухів, поки про деталі обстрілу не повідомляють.

Своєю чергою, керівник ОВА Олег Синєгубов закликав жителів Харківщини перебувати в укриттях.

Інформації щодо наслідків з’ясовують. Наразі повітряна тривога триває, про небезпеку попереджають також у Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Про місця влучань необхідно повідомляти на лінію 102.

Зауважимо, ввечері 5 червня внаслідок ворожих ударів відбулася розгерметизація трубопроводу у Куп‘янському районі на Харківщині.

Раніше у Генштабі повідомили, що протягом доби противник завдав ракетного та 19 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На превеликий жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали цивільні.

У пресслужбі попередили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.