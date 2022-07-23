Під ранок 23 липня російські окупанти випустили 13 ракет по Кіровоградській області. Удари було завдано по об'єктах інфраструктури. Є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

За його даними, цього ранку росіяни завдали ракетного удару по Кіровоградщині 13-ма ракетами. Серед них 8 ракет типу “Калібр”, які були випущені з моря, та 5 ракет “Х-22”, які випустили з літака ТУ-22М3.

Ворожі ракети поцілили за межами обласного центру, зокрема у військовий аеродром “Кантове”, а також в один з об’єктів “Укрзалізниці”.

За словами Райковича, внаслідок ракетного обстрілу є загиблі та постраждалі, однак щодо кількості жертв та стану постраждалих він не надав інформації.

Також унаслідок ворожих обстрілів без електроенергії залишилась частина жителів Кропивницького.

На місці обстрілів працюють рятувальники та піротехніки, а працівники “Обленерго” працюють над відновленням електропостачання.