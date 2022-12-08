Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
“Сьогодні близько 4:30 ворог завдав по Куп’янську ракетного удару. Ракета С-300 влучила в землю під фундаментом адмінприміщення. Зруйновано стіну будівлі, пошкоджене авто, вибиті вікна. Попередньо — без постраждалих”, — сказав він.
Крім того, як зазначив Синєгубов, 7 грудня, внаслідок обстрілів у Куп’янську пошкоджено житловий будинок. Там сталася пожежа, проте минулося без постраждалих.
Також внаслідок обстрілу ракетами С-300 в районі смт Печеніги Чугуївського району виникли пожежі в полях: “Дякуємо нашій ППО, якби не їхні професійні дії, наслідки були б набагато більші”, — наголосив голова ОВА.
За його словами, українські військові тримають позиції та ведуть запеклі бої з загарбниками.
- У ніч на 8 грудня військові РФ випустили понад 70 снарядів по території Нікопольського району Дніпропетровської області.
- Протягом 7 грудня російські військові вбили 9 мирних жителів Донецької області. За даними ОВА, 6 людей загинули в Кураховому, 1 у селі Красногорівка, 1 в Іванівці та 1 у Бахмуті.
- Близько 12 ночі 7 грудня військові РФ завдали удару по транспортній базі в Миколаєві із зенітно-реактивної системи С-300.