8 грудня російські військові завдали ракетного удару по деокупованому Куп'янську Харківської області. Внаслідок обстрілу в місті пошкоджена адмінбудівля.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

“Сьогодні близько 4:30 ворог завдав по Куп’янську ракетного удару. Ракета С-300 влучила в землю під фундаментом адмінприміщення. Зруйновано стіну будівлі, пошкоджене авто, вибиті вікна. Попередньо — без постраждалих”, — сказав він.

Крім того, як зазначив Синєгубов, 7 грудня, внаслідок обстрілів у Куп’янську пошкоджено житловий будинок. Там сталася пожежа, проте минулося без постраждалих.

Також внаслідок обстрілу ракетами С-300 в районі смт Печеніги Чугуївського району виникли пожежі в полях: “Дякуємо нашій ППО, якби не їхні професійні дії, наслідки були б набагато більші”, — наголосив голова ОВА.

За його словами, українські військові тримають позиції та ведуть запеклі бої з загарбниками.