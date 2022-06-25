Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив деталі вранішнього обстрілу міста. За його словами, по Миколаєву влучили 5 ворожих ракет типу "Калібр".

Про це він розповів в етері всеукраїнського телемарафону.

За його словами, по Миколаєву почали стріляти близько 6 ранку, хоча сигнал повітряної тривоги увімкнули о 6:15.

Окупанти завдали ракетного обстрілу. Загалом випустили 5 ракет типу “Калібр”.

“Відразу після обстрілів ми не повідомляємо місця, куди впали ракети. Поцілили, як завжди, у різні об’єкти громадської інфраструктури та об’єкти, які не експлуатуються”, – наголосив Сєнкевич.

Інформації щодо можливих постраждалих поки що немає, додав він.

Також Сєнкевич зауважив, що раніше окупанти обстрілювали місто касетними снарядами, однак зараз почали використовувати крилаті ракети або ракети типу”Калібр”, які мають меншу зону ураження, проте від них більше руйнувань.