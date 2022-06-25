Про це він розповів в етері всеукраїнського телемарафону.
За його словами, по Миколаєву почали стріляти близько 6 ранку, хоча сигнал повітряної тривоги увімкнули о 6:15.
Окупанти завдали ракетного обстрілу. Загалом випустили 5 ракет типу “Калібр”.
“Відразу після обстрілів ми не повідомляємо місця, куди впали ракети. Поцілили, як завжди, у різні об’єкти громадської інфраструктури та об’єкти, які не експлуатуються”, – наголосив Сєнкевич.
Інформації щодо можливих постраждалих поки що немає, додав він.
Також Сєнкевич зауважив, що раніше окупанти обстрілювали місто касетними снарядами, однак зараз почали використовувати крилаті ракети або ракети типу”Калібр”, які мають меншу зону ураження, проте від них більше руйнувань.
- Нагадаємо, у ніч на 25 червня російські окупанти завдали масованого ракетного обстрілу по території України. Сигнал повітряної тривоги вночі лунав практично у всіх областях, окрім тимчасово окупованої Херсонщини.
- Раніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, про “дуже погану ситуацію” у місті через постійні обстріли росіян. Він закликав місцевих мешканців евакуюватись до більш безпечних населених пунктів.