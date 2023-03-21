Про це інформує “Ukraine NOW”.
Як повідомляється, ворог здійснив ракетний удар, застосувавши винищувачі Су-35, які здійснили пуск ракет з моря.
Зазначено, що завдяки ефективній роботі сил ППО частину ракет знищено, проте є влучення, внаслідок чого частково пошкоджено цивільний будинок. Крім того, наголошено, що є постраждалі, попередньо без жертв.
Також додається, що станом на 20.40 підрозділами ДСНС локалізовано пожежу.
Додамо, російський агресор продовжує застосовувати звичну для нього тактику терору цивільного населення, обстрілює житлові квартали, а також об’єкти критичної інфраструктури. За добу противник завдав 4 ракетних та 24 авіаційних удари, а також здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Крім того, Ввечері 20 березня користувачі соцмереж повідомили, що у тимчасово окупованому Криму пролунала низка вибухів. На півострові заявили про атаку безпілотників. Головне управління розвідки Міноборони України зазначило, що у Джанкої знищено російські крилаті ракети “Калібр”.
- Заяви українських військових стосовно темпів та перспективи російських наступальних дій, ймовірно, свідчать про те, що весняний наступ армії РФ наближається до кульмінації.
- В Російській Федерації триває прихована мобілізація, відтак Росії щомісяця вдається мобілізувати близько 20 тисяч росіян.
- Начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов наголосив, що Україні необхідні “сучасні багатоцільові літаки, здатні виконувати більш широкий спектр завдань, аніж стара радянська техніка, яка є на озброєнні авіації Повітряних Сил”.