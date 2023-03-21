Сьогодні, 21 березня, російські військові завдали ракетного удару по Одеській області, внаслідок чого постраждали цивільні.

Про це інформує “Ukraine NOW”.

Як повідомляється, ворог здійснив ракетний удар, застосувавши винищувачі Су-35, які здійснили пуск ракет з моря.

Зазначено, що завдяки ефективній роботі сил ППО частину ракет знищено, проте є влучення, внаслідок чого частково пошкоджено цивільний будинок. Крім того, наголошено, що є постраждалі, попередньо без жертв.

Також додається, що станом на 20.40 підрозділами ДСНС локалізовано пожежу.

Додамо, російський агресор продовжує застосовувати звичну для нього тактику терору цивільного населення, обстрілює житлові квартали, а також об’єкти критичної інфраструктури. За добу противник завдав 4 ракетних та 24 авіаційних удари , а також здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.