Про це інформує “Ukraine NOW”.

Як повідомляється, ворог здійснив ракетний удар, застосувавши винищувачі Су-35, які здійснили пуск ракет з моря.

Зазначено, що завдяки ефективній роботі сил ППО частину ракет знищено, проте є влучення, внаслідок чого частково пошкоджено цивільний будинок. Крім того, наголошено, що є постраждалі, попередньо без жертв.

Також додається, що станом на 20.40 підрозділами ДСНС локалізовано пожежу.

Додамо, російський агресор продовжує застосовувати звичну для нього тактику терору цивільного населення, обстрілює житлові квартали, а також об’єкти критичної інфраструктури. За добу противник завдав 4 ракетних та 24 авіаційних удари, а також здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Крім того, Ввечері 20 березня користувачі соцмереж повідомили, що у тимчасово окупованому Криму пролунала низка вибухів. На півострові заявили про атаку безпілотників. Головне управління розвідки Міноборони України зазначило, що у Джанкої знищено російські крилаті ракети “Калібр”.