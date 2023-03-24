У ніч на 24 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Костянтинівці на Донеччині. Ворожа ракета поцілила у місцевий пункт незламності, унаслідок чого загинуло троє осіб.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

24 березня о 01:00 армія РФ обстріляла з зенітно-ракетного комплексу С-300 Костянтинівку.

Одна з ворожих ракет влучила у місцевий пункт незламності, інша впала поруч із ним.

Під завалами загинули троє жінок, які були внутрішньо-переміщеними особами з м. Бахмуту, м. Часів Яр та с. Опитне Покровського району.

Ще двоє осіб зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.

На місці працюють правоохоронці.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).