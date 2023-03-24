Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.
24 березня о 01:00 армія РФ обстріляла з зенітно-ракетного комплексу С-300 Костянтинівку.
Одна з ворожих ракет влучила у місцевий пункт незламності, інша впала поруч із ним.
Під завалами загинули троє жінок, які були внутрішньо-переміщеними особами з м. Бахмуту, м. Часів Яр та с. Опитне Покровського району.
Ще двоє осіб зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.
На місці працюють правоохоронці.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
- У ніч на 23 березня російські війська завдали удару по території Краматорська та його околиць. Там пошкоджені щонайменше три будинки.