Про це повідомляє “Суспільне” та голова Миколаївської ОВА (ОДА) Віталій Кім.

Згідно з інформацією начальниця пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк російська ракета влучила в один з об’єктів інфраструктури Одеської області.

Внаслідок цього на місці спалахнула пожежа. Зараз там працюють рятувальники. Загрози життю та здоров’ю цивільного населення в найближчих населених пунктах немає.

Водночас за словами Кіма присутній запах аміаку. Проте рятувальники стверджують, що все гаразд, адже концентрація мінімальна.

“Ракета потрапила в об’єкт на Одещині. Є запах аміаку, але рятувальники повідомляють, що все гаразд. Концентрація мінімальна”, — зазначив Кім.