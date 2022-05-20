Російські військові черговий раз завдали ракетного удару по території Одеського району. За останніми даними, загроза для мирних мешканців відсутня.

Про це повідомляє “Суспільне” та голова Миколаївської ОВА (ОДА) Віталій Кім.

Згідно з інформацією начальниця пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк російська ракета влучила в один з об’єктів інфраструктури Одеської області.

Внаслідок цього на місці спалахнула пожежа. Зараз там працюють рятувальники. Загрози життю та здоров’ю цивільного населення в найближчих населених пунктах немає.

Водночас за словами Кіма присутній запах аміаку. Проте рятувальники стверджують, що все гаразд, адже концентрація мінімальна.

“Ракета потрапила в об’єкт на Одещині. Є запах аміаку, але рятувальники повідомляють, що все гаразд. Концентрація мінімальна”, — зазначив Кім.