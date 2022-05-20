Про це повідомляє “Суспільне” та голова Миколаївської ОВА (ОДА) Віталій Кім.
Згідно з інформацією начальниця пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк російська ракета влучила в один з об’єктів інфраструктури Одеської області.
Внаслідок цього на місці спалахнула пожежа. Зараз там працюють рятувальники. Загрози життю та здоров’ю цивільного населення в найближчих населених пунктах немає.
Водночас за словами Кіма присутній запах аміаку. Проте рятувальники стверджують, що все гаразд, адже концентрація мінімальна.
“Ракета потрапила в об’єкт на Одещині. Є запах аміаку, але рятувальники повідомляють, що все гаразд. Концентрація мінімальна”, — зазначив Кім.
- Нагадаємо, що сьогодні російські військові завдали чергового ракетного удару по Харківській області. Сьогодні постраждали мешканці міста Лозова. За попередніми даними, є постраждалі.
- Також у тимчасово окупованому Криму продовжується практика насильницьких зникнень громадських активістів, незгодних з діями російської окупаційної влади. Зокрема після затримання зник художник та активіст Богдан Зіза.
- Водночас російські бойовики продовжують масово вивозити з Маріуполя чоловіків до фільтраційних таборів. Там шириться інформація про те, що чоловіків готують до мобілізації в армію так званої “ДНР”.