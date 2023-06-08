Джерело: Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець в Telegram.
За його словами, в наслідок атаки, пошкоджені промисловий об’єкт та автомийка, де спалахнула пожежа.
За попередньою інформацією, постраждало вісім мешканців району, двоє з яких знаходяться у тяжкому стані. Як запевнив Табурець, інформація щодо наслідків та постраждалих уточнюється.
“Маємо два прильоти: по промисловому об’єкту та автомийці. У другому випадку внаслідок влучання виникла пожежа. Попередньо восьмеро потерпілих, двоє з них – тяжкі. Служби працюють. З’ясовуємо всі деталі”, – йдеться в дописі.
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