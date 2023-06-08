Сьогодні ввечері, 8 червня, ворог завдав ракетного удару по Уманському району Черкаської області, внаслідок чого постраждало 8 цивільних, двоє з яких - у тяжкому стані.

Джерело: Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець в Telegram.

За його словами, в наслідок атаки, пошкоджені промисловий об’єкт та автомийка, де спалахнула пожежа.

За попередньою інформацією, постраждало вісім мешканців району, двоє з яких знаходяться у тяжкому стані. Як запевнив Табурець, інформація щодо наслідків та постраждалих уточнюється.

“Маємо два прильоти: по промисловому об’єкту та автомийці. У другому випадку внаслідок влучання виникла пожежа. Попередньо восьмеро потерпілих, двоє з них – тяжкі. Служби працюють. З’ясовуємо всі деталі”, – йдеться в дописі.