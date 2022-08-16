Росіяни завдали ракетного удару по військовому аеродрому на Житомирщині

Вдень 16 серпня російські військові ракетами атакували військовий аеродром на Житомирщині. Внаслідок удару пошкоджено злітно-посадкову смугу, постраждалих немає.

Про це повідомляє Повітряне командування “Центр“.

Росіяни підняли літаки з території РБ і, намагаючись замаскувати авіаційну активність під тренувальні польоти, завдали ракетного удару двома керованими авіаційними ракетами X-59, імовірно з винищувачів-бомбардувальників Су-34.

Внаслідок влучання пошкоджено злітно-посадкову смугу та кілька одиниць автомобільної техніки.

У пресслужбі наголосили, що особовий склад знаходився в укритті, тому не постраждав.

16 серпня в українських областях, котрі межують з Республікою Білорусь, пролунав сигнал повітряної тривоги. Через деякий час стало відомо про вибухи у Житомирській області.

Повітряна тривога розпочалась близько 13 години у Києві та області, а також у Рівненській, Волинській та Житомирській областях.