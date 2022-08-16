Росіяни завдали ракетного удару по військовому аеродрому на Житомирщині

Про це повідомляє Повітряне командування “Центр“.
Росіяни підняли літаки з території РБ і, намагаючись замаскувати авіаційну активність під тренувальні польоти, завдали ракетного удару двома керованими авіаційними ракетами X-59, імовірно з винищувачів-бомбардувальників Су-34.
Внаслідок влучання пошкоджено злітно-посадкову смугу та кілька одиниць автомобільної техніки.
У пресслужбі наголосили, що особовий склад знаходився в укритті, тому не постраждав.
16 серпня в українських областях, котрі межують з Республікою Білорусь, пролунав сигнал повітряної тривоги. Через деякий час стало відомо про вибухи у Житомирській області.
Повітряна тривога розпочалась близько 13 години у Києві та області, а також у Рівненській, Волинській та Житомирській областях.
- В ніч на 16 серпня у Дніпропетровській області під “Градами” та “Ураганами” опинилися два райони області — Нікопольський та Криворізький. Внаслідок обстрілів постраждали дві особи.
- У ніч на 16 серпня о 02:15 російські військові обстріляли п’ять із дев’яти районів Харкова. Зазначається, що це – один з наймасованіших обстрілів протягом останнього часу.
- За минулу добу російські окупанти обстріляли шість населених пунктів Херсонської області, внаслідок чого є постраждалі.
- Триває сто сімдесят четверта доба протистояння українського народу повномасштабному російському воєнному вторгненню. На Авдіївському напрямку російські загарбники, окрім обстрілів неподалік Авдіївки, Красногорівки, Олександрополя, Водяного, Опитного, Новокалинового і Новобахмутівки, завдали авіаудару біля Мар’їнки. Також ворог вів наступ у районі Невельського, бойові дії тривають.