Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.
“Ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю. Пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури”, — йдеться в повідомленні.
За словами Старуха, на місці події працюють рятувальники. Він додав, що сповістить про будь-які подробиці згодом. Наразі інформація щодо постраждалих відсутня.
Раніше низка ЗМІ повідомляли про вибухи в місті. Станом на 23:12 в Запорізькій області оголошено повітряну тривогу.
Раніше у Генштабі заявляли, що протягом поточної доби ворог завдав 5 ракетних ударів та здійснив більш як 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
- У ніч на 18 листопада російські окупанти обстрілювали Нікополь у Дніпропетровській області. По місту загарбники випустили понад 40 снарядів.
- В Україні триває 268-ма доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські воїни ліквідували 83 460 російських загарбників.
- У ніч на 17 листопада росіяни завдали ракетного удару по населеному пункту Вільнянськ у Запорізькій області. Станом на ранок 18 листопада відомо, що жертвами обстрілу стали дев’ять осіб.