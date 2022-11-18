Сьогодні, 18 листопада військові РФ завдали ракетного удару по об’єкту промислової інфраструктури в Запоріжжі.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.

“Ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю. Пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури”, — йдеться в повідомленні.

За словами Старуха, на місці події працюють рятувальники. Він додав, що сповістить про будь-які подробиці згодом. Наразі інформація щодо постраждалих відсутня.

Раніше низка ЗМІ повідомляли про вибухи в місті. Станом на 23:12 в Запорізькій області оголошено повітряну тривогу.

Раніше у Генштабі заявляли, що протягом поточної доби ворог завдав 5 ракетних ударів та здійснив більш як 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.