Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.
“Ворог атакував обласний центр”, — написав він, додавши, що ракети поцілили в об’єкти інфраструктури. Наразі інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюються.
Старух наголосив, що важливо дотримуватися заходів безпеки. Голова ОВА попросив не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях.
За його словами, є ризик повторних атак.
Також у Генштабі зазначали, що на Запорізькому напрямку противник продовжив обстріли. Водночас на Запорізькій АЕС ситуація залишається напруженою. Співробітники станції не бажають співпрацювати з ворогом та намагаються виїхати з тимчасово зайнятих окупантами територій. Окупована частина Херсонської області повністю закрита на в’їзд та виїзд.
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