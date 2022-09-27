27 вересня російські військові знову завдали удару по Запоріжжю. За попередніми даними є влучання в інфраструктурний об'єкт.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.

“Ворог атакував обласний центр”, — написав він, додавши, що ракети поцілили в об’єкти інфраструктури. Наразі інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюються.

Старух наголосив, що важливо дотримуватися заходів безпеки. Голова ОВА попросив не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

За його словами, є ризик повторних атак.

Також у Генштабі зазначали, що на Запорізькому напрямку противник продовжив обстріли. Водночас на Запорізькій АЕС ситуація залишається напруженою. Співробітники станції не бажають співпрацювати з ворогом та намагаються виїхати з тимчасово зайнятих окупантами територій. Окупована частина Херсонської області повністю закрита на в’їзд та виїзд.