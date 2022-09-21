Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Сигнал повітряної тривоги у Запорізькій та сусідніх областях пролунав близько 13 години.
Вже через деякий час у соцмережах очевидці повідомляли про звуки вибухів у Запоріжжі.
О 14:04 цю інформацію підтвердив і очільник Запорізької області Олександр Старух. Він наголосив, що у Запоріжжі зафіксовано прильоти російських ракет.
“Попередньо відомо про влучання ракет в об’єкти інфраструктури. Інформація уточнюється”, – написав він.
- У ніч на 21 вересня російські окупанти завдали ракетних ударів по Холодногірському районі Харкова. Поцілили у житлові багатоповерхівки, поранено одну людину.