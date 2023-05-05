Сьогодні, 5 травня, російські війська завдали ударів по промислових підприємствах Слов'янська та Краматорська, що у Донецькій області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

За його словами, зокрема у Слов’янську дві ворожі ракети С-300 поцілили у будівлю заводу “Зевс Кераміка”, а у Краматорську пошкоджено адмінбудівлю НКМЗ.

За попередніми даними, минулося без постраждалих. Водночас пошкоджено приміщення. Втім, як зауважив Кириленко, все цінне обладнання було своєчасно евакуйовано до більш безпечних регіонів України.

Голова ОВА заявив, що у такий спосіб росіяни “прагнуть під корінь винищити всю промисловість Донеччини й перетворити область на випалену землю”.