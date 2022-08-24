Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

“Маємо прильоти ворожих ракет в Хмельницькій області”, – зазначив він.

Гамалій пообіцяв надати деталі згодом.

Також закликав містян залишатись в укриттях.

24 серпня Україна святкує 31-у річницю відновлення Незалежності, з ночі по містам України лунають повітряні тривоги. Росіяни обстрілюють українські міста, зокрема й з території РБ. Раніше експерти попереджали про можливі масовані ракетні удари 24 серпня, саме тому в Україні скасували святкові заходи.

Протягом ночі вибухи звучали по кількох містах України. Ворог атакував Харківщину. Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, РФ близько першої ночі атакувала Новобаварський район – “прильоти по кількох адресах”.

Близько четвертої ранку РФ завдала удару по Запоріжжю. Це підтвердив секретар Міської ради Анатолій Куртєв. Були зафіксовані ворожі удари по інфраструктурних об‘єктах, розташованим у двох районах міста.