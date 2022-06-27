27 червня російські війська обстріляли місто Кременчук Полтавської області. Влучили у цивільний об'єкт, де на момент обстрілу перебувало понад тисячу цивільних.

Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.

Ракетний удар по Кременчуку прийшовся у дуже людне місце, яке на 100% немає стосунку до військових дій.

“Є загиблі та постраждалі. Разом з усіма відповідними службами знаходжуся на місці трагедії”, – зазначив Малецький.

Він зауважив, що подробиці згодом надасть Полтавська ОВА.

Ракетний удар стався під час повітряної тривоги в Полтавській області, котра тривала з 15:40 до 16:05.

У Полтаві також лунала повітряна тривога. Міський голова Олександр Мамай закликав містян перебувати в укриттях.

ОНОВЛЕНО. 17:35

Пізніше президент України заявив, що окупанти вдарили ракетами по торговельному центру, де було понад тисячу цивільних. ТРЦ палає, рятувальники займаються гасінням пожежі, “кількість жертв неможливо навіть уявити”.

“Жодної небезпеки для російської армії. Жодної стратегічної цінності. Лише намагання людей жити нормальним життям, що так злить окупантів”, – йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що РФ продовжує виміщати своє безсилля на звичайних громадянах. Сподіватися на адекватність і людяність з її боку – марно.